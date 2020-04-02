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“Злодія в законі”, який знаходиться у розшуку в РФ, затримали в Одесі

“Злодія в законі”, який знаходиться у розшуку в РФ, затримали в Одесі

Київ • УНН

 • 24632 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Одесі затримали злодія в законі на прізвисько “Авто Копала”, який наразі знаходиться у розшуку на території Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

“В Одесі затримали „злодія в законі“ на прізвисько „Авто Копала“. Затриманий знаходиться у розшуку на території РФ, де йому за зайняття найвищого статусу у злочинній ієрархії загрожує до 15 років ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники отримали інформацію про перебування на території Одеської області “злодія в законі” на прізвисько “Авто Копала”. Поліцейські встановили місце його тимчасового проживання.

“65-річний громадянин РФ знаходиться у розшуку за зайняття найвищого статусу у злочинній ієрархії та приїхав до України, аби уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин та в подальшому налагодити відносини з кримінальними авторитетами”, — повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що у вівторок, 31 березня, за участі спецпризначенців батальйону особливого призначення поліції затримали “злодія в законі”.

“Свій злодійський статус він отримав у 17-річному віці в Москві. За його плечима чималий кримінальний досвід — понад 15 років перебування у місцях позбавлення волі на території Росії, у тому числі у виправній колонії суворого режиму”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 2 квітня, Київським районним судом “злодію в законі” обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До надходження запиту про його видачу він буде знаходитися у СІЗО.

Нагадаємо, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали “злодіїв у законі” “Кобу Руставського” та “Каху Тбіліського”.

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