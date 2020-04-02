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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97595 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104842 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103908 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112359 просмотра

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5 марта, 13:05 • 100568 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105098 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106596 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131532 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

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"Вора в законе", который находится в розыске в РФ, задержали в Одессе

"Вора в законе", который находится в розыске в РФ, задержали в Одессе

Киев  •  УНН

 • 24630 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Одессе задержали вора в законе по кличке "Авто Копала", который сейчас находится в розыске на территории России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Департамента стратегических расследований Нацполиции.

“В Одессе задержали „вора в законе“ по прозвищу „Авто Копала“. Задержанный находится в розыске на территории РФ, где ему за занятие высокого статуса в преступной иерархии грозит до 15 лет заключения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники получили информацию о пребывании на территории Одесской области “вора в законе” по прозвищу “Авто Копала”. Полицейские установили место его временного проживания.

“65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами”, — сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что во вторник, 31 марта, с участием спецназовцев батальона особого назначения полиции задержали “вора в законе”.

“Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт — более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима”, — говорится в сообщении.

Сегодня, 2 апреля, Киевским районным судом “вору в законе” избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.

Напомним, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали “вора в законе” “Кобу Руставского” и “Каху Тбилисского”.

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