"Вора в законе", который находится в розыске в РФ, задержали в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Одессе задержали вора в законе по кличке "Авто Копала", который сейчас находится в розыске на территории России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Департамента стратегических расследований Нацполиции.
“В Одессе задержали „вора в законе“ по прозвищу „Авто Копала“. Задержанный находится в розыске на территории РФ, где ему за занятие высокого статуса в преступной иерархии грозит до 15 лет заключения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники получили информацию о пребывании на территории Одесской области “вора в законе” по прозвищу “Авто Копала”. Полицейские установили место его временного проживания.
“65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами”, — сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что во вторник, 31 марта, с участием спецназовцев батальона особого назначения полиции задержали “вора в законе”.
“Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт — более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима”, — говорится в сообщении.
Сегодня, 2 апреля, Киевским районным судом “вору в законе” избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.
Напомним, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали “вора в законе” “Кобу Руставского” и “Каху Тбилисского”.