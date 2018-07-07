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“Злодія в законі” Дато Агжабединського видворили з України

“Злодія в законі” Дато Агжабединського видворили з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Львівській області затримано та видворено з України “злодія в законі” на прізвисько Дато Агжабединський. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.

“Працівники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області за сприяння Департаменту стратегічних розробок Національної поліції України викрили та затримали так званого „злодія в законі“, 43-річного іноземця, відомого у кримінальних колах під прізвиськом Дато Агжабединський, „коронованого“ у Греції”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, лідера злочинного угрупування, котрий порушив заборону в’їзду на територію України, правоохоронці затримали у Трускавці та доставили в Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області. Там на нього були складені відповідні документи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, після чого поліцейські примусово видворили його за межі України.

У поліції нагадали, що два місяці тому цей неодноразово судимий за тяжкі злочини “злодій в законі” був затриманий правоохоронцями у Київській області і примусово видворений за межі України. Проте, незважаючи на те, що йому заборонено в’їжджати на територію нашої держави протягом трьох років, він знайшов спосіб повернутись і приїхав у Трускавець, де його і затримали наші оперативники.

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