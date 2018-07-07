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"Вора в законе" Дато Агжабединского выдворили из Украины

"Вора в законе" Дато Агжабединского выдворили из Украины

Киев  •  УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во Львовской области задержан и выдворен из Украины "вора в законе" по кличке Дато Агжабединский. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области при содействии Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины разоблачили и задержали так называемого "вора в законе", 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под прозвищем Дато Агжабединский," коронованного "в Греции", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

В полиции напомнили, что два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники.

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