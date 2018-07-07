"Вора в законе" Дато Агжабединского выдворили из Украины

"Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области при содействии Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины разоблачили и задержали так называемого "вора в законе", 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под прозвищем Дато Агжабединский," коронованного "в Греции", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидера преступной группировки, который нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Там на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

В полиции напомнили, что два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники.