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Злочинців, які викрадали та експлуатували жителів Луганщини, оголосили в розшук

Київ • УНН

 • 7281 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. В Луганській області прокуратурою оголошено у розшук учасників організованої злочинної групи, які, діючи у складі незаконного збройного формування, незаконно позбавляли волі та експлуатували людей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Злочинців, які викрадали та експлуатували жителів Луганщини, оголосили в розшук

Встановлено, що у травні 2014 року неодноразово судимий мешканець Лисичанська Луганської області, перебуваючи у складі збройного формування так званої “Козацької Національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М. Платова”, з метою викрадення людей, незаконного позбавлення їх волі та подальшого незаконного використання їх праці, організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще чотири особи.

Протягом травня-липня 2014 року учасники організованої злочинної групи під приводом порушення мешканцями Лисичанська так званого “комендантського часу”, знаходження осіб у стані алкогольного сп’яніння та з інших причин, погрожуючи зброєю, викрали сім мешканців міста Лисичанськ.

В подальшому, утримуючи вказаних осіб під озброєною охороною на території колишнього Лисичанського м’ясокомбінату, учасники організованої злочинної групи примушували потерпілих будувати захисні споруди, що розташовувались на виїзді з міста Лисичанська Луганської області в напрямку міста Бахмут Донецької області, а саме: копати траншеї та окопи, будувати бліндажі, складати захисні барикади з мішків з піском, облаштовувати господарчі споруди, а також здійснювати іншу фізичну роботу.

Діяльність злочинної групи була зупинена підрозділами Збройних Сил України наприкінці липня 2014 року у зв’язку із звільненням міста Лисичанська Луганської області від незаконних збройних формувань.

Наразі усіх учасників організованої злочинної групи оголошено у розшук.

Як повідомляв УНН, корегувальник вогню терористів “ДНР” отримав 8 років тюрми.

 

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