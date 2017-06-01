Преступников, похищали и эксплуатировали жителей Луганщины, объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Луганской области прокуратурой объявлено в розыск участников организованной преступной группы, которые, действуя в составе незаконного вооруженного формирования, незаконно лишали свободы и эксплуатировали людей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в мае 2014 неоднократно судимый житель Лисичанска Луганской области, находясь в составе вооруженного формирования так называемой "Казацкой Национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. Платова", с целью похищения людей, незаконного лишения их свободы и дальнейшего незаконного использования их труда, организовал и возглавил преступную группировку, в которую вошли четыре человека.
В течение мая-июля 2014 участники организованной преступной группы под предлогом нарушения жителями Лисичанска так называемого "комендантского часа", нахождения лиц в состоянии алкогольного опьянения и по другим причинам, угрожая оружием, похитили семь жителей города Лисичанск.
В дальнейшем, удерживая указанных лиц под вооруженной охраной на территории бывшего Лисичанского мясокомбината, участники организованной преступной группы заставляли потерпевших строить защитные сооружения, которые располагались на выезде из города Лисичанска Луганской области в направлении города Бахмут Донецкой области, а именно: копать траншеи и окопы, строить блиндажи, составлять защитные баррикады из мешков с песком, обустраивать хозяйственные постройки, а также осуществлять иную физическую работу.
Деятельность преступной группы была остановлена подразделениями Вооруженных Сил Украины в конце июля 2014 года у связи с освобождением города Лисичанска Луганской области от незаконных вооруженных формирований.
Сейчас всех участников организованной преступной группы объявили в розыск.
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