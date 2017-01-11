Злочинців, які труїли та грабували людей, заарештували в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Запоріжжі затримано зловмисників, які труїли людей з метою пограбування. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Встановлено, що злочинці вночі поблизу розважальних закладів в центрі Запоріжжя, підшукували осіб заможного вигляду у стані алкогольного сп’яніння. Після цього жінка – учасник злочинної схеми, знайомилась з такими відвідувачами та виявляла зацікавленість таким знайомством, зближувалась з потерпілими. В подальшому дівчина, підмішувала до алкоголю сильнодіючий лікарський препарат нейролептичної дії, немедичне вживання якого, поєднане з алкоголем, призводило до неможливості чинити будь-який опір та втрати потерпілими свідомості.
Після цього жінка викликала на допомогу іншого співвиконавця, нападники заволодівали грошима, коштовностями і цінними речами потерпілих і залишаючи їх у безпорадному стані на вулиці за низьких температур, як правило, без свідомості.
Результатом одного з таких пограбувань стала смерть 27-річного чоловіка від гострого отруєння азотовмісною лікарською речовиною.
Завдяки вжитим заходам правоохоронцями затримано 37-річну жінку та 32-річного чоловіка, які вже були раніше неодноразово судимі.
Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів) КК України.
Сьогодні, 11 січня, підозрюваним обрано запобіжний захід тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних злочинів, вчинених на території Запоріжжя та області.