Преступников, которые травили и грабили людей, арестовали в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Запорожье задержаны злоумышленники, которые травили людей с целью ограбления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Установлено, что преступники ночью вблизи развлекательных заведений в центре Запорожья, подыскивали лиц зажиточного вида в состоянии алкогольного опьянения. После этого женщина – участник преступной схемы, знакомилась с такими посетителями и проявляла заинтересованность таким знакомством, сближалась с потерпевшими. В дальнейшем девушка, подмешивала в алкоголь сильнодействующий лекарственный препарат нейролептического действия, немедицинское употребление которого в сочетании с алкоголем, приводило к невозможности оказывать какое-либо сопротивление и потери потерпевшими сознания.
После этого женщина вызывала на помощь другого соисполнителя, они завладевали деньгами, драгоценностями и ценными вещами потерпевших и оставляли их в беспомощном состоянии на улице при низких температурах, как правило, без сознания.
Результатом одного из таких ограблений стала смерть 27-летнего мужчины от острого отравления азотосодержащим лекарственным веществом.
Благодаря принятым мерам правоохранителями задержана 37-летняя женщина и 32-летний мужчина, которые уже были ранее неоднократно судимы.
Им сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц), п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины.
Сегодня, 11 января, подозреваемым избрана мера пресечения содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Запорожья и области.