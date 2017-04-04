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Злочинці вкрали понад півмільйона гривень у пенсіонера на Закарпатті

Київ • УНН

 • 13727 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні, 4 квітня, у Тячівському районі на Закарпатті взято під варту трьох злочинців, які наприкінці березня 2017 року вчинили розбійний напад на помешкання самотнього пенсіонера у смт Буштино та вкрали у нього національної та іноземної валюти на суму понад півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Ще один правопорушник й досі розшукується поліцією.

“Трьох зловмисників затримано працівниками поліції під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем їх проживання. У ході обшуків вилучено низку речових доказів”, – йдеться у повідомленні заступника керівника Тячівської місцевої прокуратури Віктора Кузана.

Також стало відомо, що вказана злочинна група в період з серпня 2016 року по березень 2017 року на території Тячівського району вчинила низку злочинів корисливо-насильницького спрямування.

Наразі правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні шести тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як крадіжка, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.3 ст.185, ч.4 ст.187, ч.2 ст.289 КК України). До суду направлено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які слідчим суддею місцевого суду було задоволено.

Нагадаємо, 27 березня у м.Перечин на Закарпатті викрито злочинців, які викрали із магазину 119 мобільних телефонів та іншу техніку, загальною вартістю понад півмільйона гривень.

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