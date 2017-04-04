Преступники украли более полумиллиона гривен у пенсионера на Закарпатье

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175892 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128784 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124110 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116763 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Преступники украли более полумиллиона гривен у пенсионера на Закарпатье

Преступники украли более полумиллиона гривен у пенсионера на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 13725 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня, 4 апреля, в Тячевском районе на Закарпатье взяли под стражу трех преступников, которые в конце марта 2017 совершили разбойное нападение на квартиру одинокого пенсионера в пгт Буштино и украли у него национальной и иностранной валюты на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Еще один правонарушитель до сих пор разыскивается полицией.

«Трое злоумышленников задержаны работниками полиции во время проведения санкционированных судом обысков по месту их проживания. В ходе обысков изъят ряд вещественных доказательств», - говорится в сообщении заместителя руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктора Кузана.

Также стало известно, что указанная преступная группа в период с августа 2016 по март 2017 года на территории Тячевского района совершила ряд преступлений корыстно-насильственного направления.

Сейчас правонарушителям сообщили о подозрении в совершении шести тяжких и особо тяжких преступлений, таких как кража, разбой, незаконное завладение транспортным средством (ч.3 ст.185, ч.4 ст.187, ч.2 ст.289 УК Украины). В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, которые следственным судьей местного суда было удовлетворено.

Напомним, 27 марта в Перечине на Закарпатье разоблачены преступники, которые похитили из магазина 119 мобильных телефонов и другую технику, общей стоимостью более полумиллиона гривен.

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