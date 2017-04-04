Преступники украли более полумиллиона гривен у пенсионера на Закарпатье

Еще один правонарушитель до сих пор разыскивается полицией.

«Трое злоумышленников задержаны работниками полиции во время проведения санкционированных судом обысков по месту их проживания. В ходе обысков изъят ряд вещественных доказательств», - говорится в сообщении заместителя руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктора Кузана.

Также стало известно, что указанная преступная группа в период с августа 2016 по март 2017 года на территории Тячевского района совершила ряд преступлений корыстно-насильственного направления.

Сейчас правонарушителям сообщили о подозрении в совершении шести тяжких и особо тяжких преступлений, таких как кража, разбой, незаконное завладение транспортным средством (ч.3 ст.185, ч.4 ст.187, ч.2 ст.289 УК Украины). В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, которые следственным судьей местного суда было удовлетворено.

Напомним, 27 марта в Перечине на Закарпатье разоблачены преступники, которые похитили из магазина 119 мобильных телефонов и другую технику, общей стоимостью более полумиллиона гривен.