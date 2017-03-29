Злочинну групу з поліцейських судитимуть на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи з числа поліцейських. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Прокуратура Львівської області завершила розслідування кримінального провадження стосовно чотирьох оперуповноважених одного з підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області за підозрою у перевищенні службових повноважень з погрозою застосування насильства щодо потерпілого, а також розбійного нападу, вчиненого організованою групою.
Вказані правоохоронці заволоділи майном потерпілих, а саме камінням бурштину та грошовими коштами в розмірі 10 тис. доларів США.
Усім чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та грабежу, санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років позбавлення волі. За клопотанням прокуратури обвинуваченим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.
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