Преступную группу из полицейских будут судить на Львовщине

Прокуратура Львовской области завершила расследование уголовного производства в отношении четырех оперуполномоченных одного из подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области по подозрению в превышении служебных полномочий с угрозой применения насилия в отношении потерпевшего, а также разбойного нападения, совершенного организованной группой.

Указанные правоохранители завладели имуществом потерпевших, а именно камнями янтаря и денежными средствами в размере 10 тыс. долларов США.

Всем четырем работникам полиции сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и грабеже, санкция инкриминируемых статей предусматривает до 15 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

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