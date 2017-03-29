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Преступную группу из полицейских будут судить на Львовщине

Преступную группу из полицейских будут судить на Львовщине

Киев • УНН

 • 10332 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы из числа полицейских. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Прокуратура Львовской области завершила расследование уголовного производства в отношении четырех оперуполномоченных одного из подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области по подозрению в превышении служебных полномочий с угрозой применения насилия в отношении потерпевшего, а также разбойного нападения, совершенного организованной группой.

Указанные правоохранители завладели имуществом потерпевших, а именно камнями янтаря и денежными средствами в размере 10 тыс. долларов США.

Всем четырем работникам полиции сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и грабеже, санкция инкриминируемых статей предусматривает до 15 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Как сообщал УНН, неизвестные похитили харьковчанина для выкупа.

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