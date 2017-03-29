Преступную группу из полицейских будут судить на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы из числа полицейских. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Прокуратура Львовской области завершила расследование уголовного производства в отношении четырех оперуполномоченных одного из подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области по подозрению в превышении служебных полномочий с угрозой применения насилия в отношении потерпевшего, а также разбойного нападения, совершенного организованной группой.
Указанные правоохранители завладели имуществом потерпевших, а именно камнями янтаря и денежными средствами в размере 10 тыс. долларов США.
Всем четырем работникам полиции сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и грабеже, санкция инкриминируемых статей предусматривает до 15 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.
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