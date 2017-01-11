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Злочинну групу судитимуть за незаконне переправлення іноземців до Польщі

Злочинну групу судитимуть за незаконне переправлення іноземців до Польщі

Київ • УНН

 • 8359 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. На Волині судитимуть учасників злочинної групи, які незаконно перевозили іноземців до Польщі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що 25-річний уродженець Любомльського району з метою незаконного переправлення іноземців через кордон України до Польщі розробив злочинний план, до втілення якого залучив ще одного волинянина та двох громадян Республіки Гвінея. Зловмисники за незаконне переправлення через кордон брали з іноземців від 1 до 1,5 тис. доларів США. Загалом від злочинної діяльності вони отримали майже 18 тис. доларів США.

Організована злочинна група протягом чотирьох місяців незаконно переправила через український кордон до Республіки Польща дванадцятьох іноземців, серед яких громадяни Республік Конго, Гвінеї та Сирії. Більшість із них — це студенти, які навчалися в українських вишах. Відносно трьох членів організованої злочинної групи обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою й вони знаходяться в слідчому ізоляторі в Луцьку. Щодо ще одного учаснику цієї злочинної групи суд обрав міру запобіжного заходу — домашній арешт.

Усіх осіб, які незаконно прибули на території сусідньої Польщі буде повернуто назад відповідно до взаємних зобов’язань держав.

У грудні 2016 року слідчі оголосили підозру організатору та співучасникам злочинної групи у вчинені злочинів за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна.

У січні цього року матеріали кримінального провадження із обвинувальним висновком скеровані до суду.

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