Преступную группу будут судить за незаконную переправку иностранцев в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На Волыни будут судить участников преступной группы, которая незаконно перевозила иностранцев в Польшу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Полицейские установили, что 25-летний уроженец Любомльского района с целью незаконной переправки иностранцев через границу Украины в Польшу разработал преступный план, для воплощения которого привлек еще одного волынянина и двух граждан Республики Гвинея. Злоумышленники за незаконную переправку через границу брали с иностранцев от 1 до 1,5 тыс. долларов США. Всего с преступной деятельности они получили почти 18 тыс. долларов США.
Организованная преступная группа в течение четырех месяцев незаконно переправила через украинскую границу в Республику Польша двенадцать иностранцев, среди которых граждане Республик Конго, Гвинеи и Сирии. Большинство из них - это студенты, которые учились в украинских вузах. В отношении трех членов организованной преступной группы избрана мера пресечения содержание под стражей и они находятся в следственном изоляторе в Луцке. Для еще одного участника этой преступной группы суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Всех лиц, незаконно прибывших на территорию соседней Польши будет возвращено назад в соответствии до взаимных обязательств государств.
В декабря 2016 года следователи объявили подозрение организатору и соучастникам преступной группы в совершении преступлений по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Санкция статьи предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией транспортных средств или других средств совершения преступления и с конфискацией имущества.
В январе этого года материалы уголовного производства с обвинительным заключением направлены в суд.