Злочинну групу судитимуть за напад на правоохоронців на Луганщині

Встановлено, що раніше судимий житель Станично-Луганського району створив та очолив організовану злочинну групу, учасники якої протягом грудня 2014 — січня 2015 років, використовуючи спеціальне обладнання, шляхом демонтажу магістрального трубопроводу, викрали металеву трубу. Внаслідок злочинних дій державі завдано збитків на суму понад один мільйон гривень.

Також, у січні 2015 року учасники злочинного угруповання здійснили напад на членів слідчо-оперативної групи, які прибули на місце викрадення трубопроводу для виконання слідчих дій. Під час нападу, злочинці здійснили постріли з вогнепальної зброї та спричинили легкі тілесні ушкодження. Учасники ОЗГ незаконно заволоділи службовими посвідченнями, вогнепальною зброєю та бойовими припасами, що надані правоохоронцям для виконання їх службових обов’язків, та заволоділи транспортним засобом, на якому прибула слідчо-оперативна група. В подальшому учасників вказаної ОЗГ викрито та обрано запобіжні заходи.

Прокуратура направила справу учасників злочинної групи до суду.