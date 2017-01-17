Преступную группу будут судить за нападение на правоохранителей в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Луганской области будут судить участников организованной преступной группы, которые совершили нападение на правоохранителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что ранее судимый житель Станично-Луганского района создал и возглавил организованную преступную группу, участники которой в течение декабря 2014 - января 2015 годов, используя специальное оборудование, путем демонтажа магистрального трубопровода похитили металлическую трубу. Вследствие преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более одного миллиона гривен.
Также, в января 2015 года участники преступной группировки совершили нападение на членов следственно-оперативной группы, которые прибыли на место похищения трубопровода для выполнения следственных действий. Во время нападения, преступники совершили выстрелы из огнестрельного оружия и вызвали легкие телесные повреждения. Участники ОПГ незаконно завладели служебными удостоверениями, огнестрельным оружием и боевыми припасами, которые предоставлены правоохранителям для выполнения их служебных обязанностей, и завладели транспортным средством, на котором прибыла следственно-оперативная группа. В дальнейшем участников указанной ОПГ разоблачено и избрано меру пресечения.
Прокуратура направила дело участников преступной группы в суд.