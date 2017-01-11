Злочинець у розшуку намагався скоїти самогубство на зупинці транспорту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Чоловік, який перебуває в розшуку правоохоронцями, намагався скоїти самогубство на вулиці, проте вижив. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався учора, 10 січня, у Солом’янському районі столиці на одній із зупинок міського транспорту.
Відомо, що 30-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, порізав собі вени, але не помер, а отримав неглибокі множинні травми передпліччя, внаслідок чого його госпіталізували.
Виявилося, що чоловік був у розшуку за злочини.
Як повідомляв УНН, 2 січня суїцид у Рівному намагався скоїти колишній в’язень.