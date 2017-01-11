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Преступник в розыске пытался совершить самоубийство на остановке транспорта в Киеве

Киев • УНН

 • 27384 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Мужчина, который находится в розыске правоохранительными органами, пытался совершить самоубийство на улице, однако выжил. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Инцидент произошел вчера, 10 января, в Соломенском районе столицы на одной из остановок городского транспорта.

Известно, что 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порезал себе вены, но не умер, а получил неглубокие множественные травмы предплечья, в результате чего его госпитализировали.

Оказалось, что мужчина был в розыске за преступления.

Как сообщал УНН, 2 января суицид в Ровно пытался совершить бывший заключенный.

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