Преступник в розыске пытался совершить самоубийство на остановке транспорта в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Мужчина, который находится в розыске правоохранительными органами, пытался совершить самоубийство на улице, однако выжил. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Инцидент произошел вчера, 10 января, в Соломенском районе столицы на одной из остановок городского транспорта.
Известно, что 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порезал себе вены, но не умер, а получил неглубокие множественные травмы предплечья, в результате чего его госпитализировали.
Оказалось, что мужчина был в розыске за преступления.
Как сообщал УНН, 2 января суицид в Ровно пытался совершить бывший заключенный.