Злочин за участю сина нардепа кваліфікували як розбій

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій” за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний народного депутата Ігора Попова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у неділю ввечорі до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що до продуктового магазину забігло двоє невідомих у балаклавах та, пригрозивши предметом, схожим на пістолет, забрали із каси дві із 2500 гривень. Одного із фігурантів на місці злочину впіймали небайдужі чоловіки, а іншого — через кілька хвилин затримали поліцейські поряд із автостанцією “Полісся”.

Поліцейські з’ясували, що затримані раніше проблем із законом не мали.

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.

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