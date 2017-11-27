Преступление с участием сына нардепа квалифицировали как разбой

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13346 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27385 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34851 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34413 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100080 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87658 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97212 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124408 просмотра

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний народного депутата Игоря Попова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в воскресенье вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин забежал двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы две из 2500 гривен. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины, а другого через несколько минут задержали полицейские рядом с автостанцией "Полесье".

Полицейские выяснили, что задержанные ранее проблем с законом не имели.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

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