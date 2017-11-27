Преступление с участием сына нардепа квалифицировали как разбой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний народного депутата Игоря Попова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в воскресенье вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин забежал двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы две из 2500 гривен. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины, а другого через несколько минут задержали полицейские рядом с автостанцией "Полесье".
Полицейские выяснили, что задержанные ранее проблем с законом не имели.
Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.