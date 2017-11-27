Преступление с участием сына нардепа квалифицировали как разбой

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в воскресенье вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин забежал двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы две из 2500 гривен. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины, а другого через несколько минут задержали полицейские рядом с автостанцией "Полесье".

Полицейские выяснили, что задержанные ранее проблем с законом не имели.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.