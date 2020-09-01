Зеленський розповів, чому не проводжав сьогодні дітей на лінійку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський сьогодні не проводжав дітей на лінійку, тому що її не проводили. Про це Глава держави розповів журналістам під час візиту до Полтави, передає кореспондент УНН.
"Цього року змінилось все наше життя в цілому, не тільки в Україні, в цілому світі змінилось, через COVID-19. Сьогодні я вперше за багато років не проводжав дитину. Не було ніякої лінійки, нажаль. Але ми повинні розуміти, що карантин є карантин", - сказав Президент.
Він також зазначив, що замінити живу школу на школу-онлайн неможливо, проте в Україні готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19.
Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.