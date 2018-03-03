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Зіткнення під Радою: 50 осіб затримано, є постраждалі серед активістів та правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні, під час проведення слідчих дії в наметовому містечку біля Верховної Ради України, поліція затримала 50 осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів. Про це журналістам повідомив начальник ГУ Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

“З ранку поліція за рішенням суду мала проводити слідчі дії — огляд і обшук палаток, про що було повідомлено тих осіб, які знаходились на відрізку вулиці Грушевського до оглядового майданчика площі Конституції. У відповідь почався супротив, запалили шини, поліція вжила заходів для забезпечення слідчих дії. Представники ДСНС загасили шини — наразі у нас є інформація про 6 осіб, з числа тих, хто був в наметовому містечку, які звернулись за медичною допомогою. Крім того, постраждали 4 працівника поліції, які отримали легкі ушкодження. На теперішній час затримано 50 осіб, з ними працюють слідчі”, — повідомив А.Крищенко.

Він додав, що за подіями 27 лютого оголошені підозри за подіями, коли постраждали 15 працівників поліції.

“Наразі (на місці події — ред.) вилучено декілька предметів, схожих на гранати, заготовлені пляшки з коктейлями (Молотова — ред.), палки і інше”, — резюмував А.Крищенко.

Нагадаємо, зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.

 

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