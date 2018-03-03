Столкновение под Радой: 50 человек задержаны, есть пострадавшие среди активистов и правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня, во время проведения следственных действия в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, полиция задержала 50 человек, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
"С утра полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем было сообщено тем лицам, которые находились на отрезке улицы Грушевского до смотровой площадки площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действия. Представители ГоСЧС потушили шины - пока у нас есть информация о 6 человек, из числа тех, кто был в палаточном городке, которые обратились за медицинской помощью. Кроме того, пострадали 4 работника полиции, которые получили легкие повреждения. В настоящее время задержаны 50 человек, с ними работают следователи", - сообщил А.Крищенко.
Он добавил, что по событиями 27 февраля объявлены подозрения по событиям, когда пострадали 15 полицейских.
"Сейчас (на месте происшествия - ред.) изъято несколько предметов, похожих на гранаты, заготовленные бутылки с коктейлями (Молотова - ред.), палки и другое", - резюмировал А.Крищенко.
Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.