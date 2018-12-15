Зіткнення двох автомобілів на Київщині: загинула подружня пара
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Київщині зіткнулись два легкові автомобілі, внаслідок аварії загинули дві особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ НП у Київській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася о 22:50 (напередодні - ред.) на 3 км автодороги Володарка-Біла Церква. Встановлено, що 55-річний чоловік, керуючи автівкою ВАЗ, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Subaru", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що водій ВАЗа та його 52-річна дружина загинули на місці ДТП. Водія іномарки доправлено до реанімаційного відділення лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).
Як повідомляв УНН, на Львівщині сталася масштабна ДТП, одна людина загинула.