Столкновение двух автомобилей в Киевской области: погибла супружеская пара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Киевской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло в 22:50 (накануне - ред.) на 3 км автодороги Володарка-Белая Церковь. Установлено, что 55-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Subaru", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что водитель ВАЗа и его 52-летняя жена погибли на месте ДТП. Водителя иномарки доставили в реанимационное отделение больницы с травмами различной степени тяжести.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).
Как сообщал УНН, во Львовской области произошло масштабное ДТП, один человек погиб.