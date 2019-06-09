Зіткнення автобусів в Сочі: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Число постраждалих при зіткненні двох пасажирських автобусів в російському місті Сочі досягла 26 людей, з них 23 було госпіталізовано. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Краснодарського краю, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Станом на 11:00 за медичною допомогою звернулося 26 осіб. На місці працювало 19 бригад швидкої медичної допомоги. Госпіталізовано 23 людини", - сказали в прес-службі.
Мер Сочі Анатолій Пахомов повідомив, що четверо з госпіталізованих перебувають у важкому стані.
"Чотири людини у важкому стані", - сказав Пахомов.
За словами мера, серед постраждалих троє дітей, які не отримали серйозних травм. Всі потерпілі є громадянами Росії.
За даними правоохоронних органів, ДТП сталося в Адлерському районі Сочі - один автобус не поступився дорогою іншому. Як повідомив мер, великий автобус рухався головною дорогою, другий – менший автобус - не поступився дорогою на перехресті, і від удару перекинувся.
"І шляховий лист, перевірка лікаря - все у нього (водія автобусу, що перекинувся – ред.) є", - зазначив Пахомов.
За його словами, цей автобус повинен був відвезти туристів в монастир.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті ДТП з туристичними автобусами постраждало 12 осіб.