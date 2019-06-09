Зіткнення автобусів в Сочі: кількість постраждалих зросла

КИЇВ. 9 червня. УНН. Число постраждалих при зіткненні двох пасажирських автобусів в російському місті Сочі досягла 26 людей, з них 23 було госпіталізовано. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Краснодарського краю, передає УНН, посилаючись на ТАСС.