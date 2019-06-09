Столкновение автобусов в Сочи: количество пострадавших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Число пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов в российском городе Сочи достигло 26 человек, из них 23 были госпитализированы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края, передает со ссылкой на ТАСС.
"По состоянию на 11:00 за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека", - сказали в пресс-службе.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
"Четыре человека в тяжелом состоянии", - сказал Пахомов.
По словам мэра, среди пострадавших трое детей, которые не получили серьезных травм. Все пострадавшие являются гражданами России.
По данным правоохранительных органов, ДТП произошло в Адлерском районе Сочи - один автобус не уступил дорогу другому. Как сообщил мэр, большой автобус двигался по главной дороге, второй - автобус поменьше - не уступил дорогу на перекрестке, от удара опрокинулся.
"И путевой лист, проверка врача - все у него (водителя опрокинувшегося автобуса - ред.) есть", - отметил Пахомов.
По его словам, этот автобус должен был отвезти туристов в монастырь.
Напомним, ранее стало известно, что в результате ДТП с туристическими автобусами пострадали 12 человек.