Зіштовхнулось близько 30 авто, є жертва: у рф сталась масштабна ДТП
Київ • УНН
За повідомленнями, внаслідок великого зіткнення 30 автомобілів на трасі М-4 "Дон" у росії під час поганих погодних умов одна людина загинула і троє отримали поранення.
У рф сталась масштабна ДТП за участі близько 30 авто, є жертва, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
"Найпотужніша ДТП на трасі М-4 "Дон" - в аварію потрапили близько 30 машин. Одна людина загинула, троє постраждали", - йдеться у повідомленні.
Telegram-канал відзначає, що ДТП сприяла негода - через погану видимість машини зібралися в купу.