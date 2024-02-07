Зіштовхнулось близько 30 авто, є жертва: у рф сталась масштабна ДТП

У рф сталась масштабна ДТП за участі близько 30 авто, є жертва, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

"Найпотужніша ДТП на трасі М-4 "Дон" - в аварію потрапили близько 30 машин. Одна людина загинула, троє постраждали", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал відзначає, що ДТП сприяла негода - через погану видимість машини зібралися в купу.