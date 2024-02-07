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Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 13:44  •  3870 просмотра

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По сообщениям, в результате крупного столкновения 30 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в россии во время плохих погодных условий один человек погиб и трое получили ранения.

В рф произошло масштабное ДТП с участием около 30 авто, есть жертва, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Мощнейшее ДТП на трассе М-4 "Дон" - в аварию попали около 30 машин. Один человек погиб, трое пострадали", - говорится в сообщении.

Telegram-канал отмечает, что ДТП способствовала непогода - из-за плохой видимости машины собрались в кучу. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Зіштовхнулось близько 30 авто, є жертва: у рф сталась масштабна ДТП
About 30 cars collided, one victim: a large-scale road accident occurred in Russia
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Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

По сообщениям, в результате крупного столкновения 30 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в россии во время плохих погодных условий один человек погиб и трое получили ранения.

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