Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

В рф произошло масштабное ДТП с участием около 30 авто, есть жертва, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Мощнейшее ДТП на трассе М-4 "Дон" - в аварию попали около 30 машин. Один человек погиб, трое пострадали", - говорится в сообщении.

Telegram-канал отмечает, что ДТП способствовала непогода - из-за плохой видимости машины собрались в кучу.