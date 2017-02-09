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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зірвано черговий джекпот лотереї “Спортпрогноз”

Київ • УНН

 • 6553 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У лютому 2017 року вже вдруге зривають головний приз державної лотереї тото “Спортпрогноз”. Так, у тиражі № 644 від 5 лютого стало відомо про виграш джек-поту розміром у 110 тис гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу “М.С.Л”.

Зірвано черговий джекпот лотереї “Спортпрогноз”

Зазначається, що переможець зробив виграшну ставку в Одесі у магазині “Спортліга”, що розташовується за адресою: вул. Болгарська, 42.

У “М.С.Л” зауважили, що переможець витратив на свою гру 15 гривень, при цьому мінімальна вартість однієї ставки складає всього 3 гривні.

Також у компанії повідомляють, що за правилами проведення лотереї “Спортпрогноз”, виграти джек-пот може гравець, який правильно передбачить результат проведення 12 футбольних матчів, які зазначені у тиражі. Для отримання головного виграшу необхідно правильно вказати переможців або передбачити нічию. Грошові призи також очікують на тих гравців, які зможуть правильно вгадати результат 11 та 10 пар футбольних матчів.

Так, у тиражі № 466 прогнозисти мали змогу передбачити результати матчів, що відбувалися в рамках чемпіонатів Італії, Нідерландів, Англії, Німеччини, Франції, Бельгії та Португалії.

Окрім того зазначається, що переможець з Одеси зірвав джек-пот усього через декілька днів після того, як інший футбольний аналітик у тій самій лотереї зірвав виграш сумою 270 тис гривень у місті Самбір, що у Львівській області.

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