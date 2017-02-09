Сорван очередной джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В феврале 2017 года уже второй раз срывают главный приз государственной ТОТО лотереи "Спортпрогноз". Так, в тираже № 644 от 5 февраля стало известно о выигрыше джек-пота в размере 110 тыс. гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "М.С.Л".
Отмечается, что победитель сделал выигрышную ставку в Одессе в магазине "Спортлига" по адресу: ул. Болгарская, 42.
В "М.С.Л" отметили, что победитель потратил на свою игру 15 гривен, при этом минимальная стоимость одной ставки составляет всего 3 гривны.
Также в компании сообщают, что по правилам проведения лотереи "Спортпрогноз", выиграть джек-пот может игрок, который правильно предскажет результат проведения 12 футбольных матчей, которые указаны в тираже. Для получения главного выигрыша необходимо правильно указать победителей или предусмотреть ничью. Денежные призы также ожидают тех игроков, которые смогут правильно угадать результат 11 и 10 пар футбольных матчей.
Так, в тираже №466 прогнозисты могли предсказать результаты матчей, проходивших в рамках чемпионатов Италии, Нидерландов, Англии, Германии, Франции, Бельгии и Португалии.
Кроме того отмечается, что победитель из Одессы сорвал джек-пот всего через несколько дней после того, как другой футбольный аналитик в той же лотерее сорвал выигрыш в сумме 270 тыс. гривен в городе Самбор, что во Львовской области.