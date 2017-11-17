Зірковий партнер Ярмоленка по "Борусії" отримав дисциплінарне покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Нападник збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг не допоможе дортмундській "Борусії" в найближчому турі німецької Бундесліги, передає УНН з посиланням на Twitter "Борусії".
Нападник пропустить гостьовий матч 12-го туру Бундесліги проти "Штутгарта" з дисциплінарних причин. Більш конкретну інформацію "джмелі" не дають.
Примітно, що на даний поєдинок відправився із дортмундським колективом наш Андрій Ярмоленко, який за повідомленням сторінки "Борусії" в Twitter – має вийти в стартовому складі.
Зауважимо, що Обамеянг у нинішньому сезоні взяв участь в 11 матчах німецького чемпіонату і забив 10 м'ячів.
Як повідомляв УНН, "Динамо" планує провести матч із "Борусією Д".