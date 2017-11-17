Звездный партнер Ярмоленко по "Боруссии" получил дисциплинарное наказание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Нападающий сборной Габона Обамеянг не поможет дортмундской "Боруссии" в ближайшем туре немецкой Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на Twitter "Боруссии".
Нападающий пропустит гостевой матч 12-го тура Бундеслиги против "Штутгарта" по дисциплинарным причинам. Более конкретную информацию "шмели" не дают.
Примечательно, что на данный поединок отправился с дортмундской коллективом наш Андрей Ярмоленко, по сообщению страницы "Боруссии" в Twitter - должен выйти в стартовом составе.
Заметим, что Обамеянг в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах немецкого чемпионата и забил 10 мячей.
Как сообщал УНН, "Динамо" планирует провести матч с "Боруссией Д».