Звездный партнер Ярмоленко по "Боруссии" получил дисциплинарное наказание

Нападающий пропустит гостевой матч 12-го тура Бундеслиги против "Штутгарта" по дисциплинарным причинам. Более конкретную информацию "шмели" не дают.

Примечательно, что на данный поединок отправился с дортмундской коллективом наш Андрей Ярмоленко, по сообщению страницы "Боруссии" в Twitter - должен выйти в стартовом составе.

Заметим, что Обамеянг в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах немецкого чемпионата и забил 10 мячей.

Как сообщал УНН, "Динамо" планирует провести матч с "Боруссией Д».