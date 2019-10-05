Зірковий гравець НБА про Михайлюка: його очікує світле майбутнє в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Лідер "Детройт Пістонс" форвард Блейк Гріффін дав позитивний прогноз на майбутню кар'єру в НБА українського захисника "Пістонс" Святослава Михайлюка, інформує УНН з посиланням на Detroit News.
"Михайлюк і Томас набагато покращили свою гру. Мені імпонує баскетбол, який показує Михайлюк. Не знаю, чи вийде у Святослава показати себе в нинішньому або наступному році, однак його чекає світле майбутнє. Це саме можна сказати і до Кайрі Томаса", - повідомив Гріффін.
Примітно, що 30-річний Гріффін є шестикратним учасником Матчу усіх зірок НБА, переможцем слем-данк контесту в НБА. Минулого сезону американець набирав у середньому 24,5 очок, 7,5 підбирання при 5,4 передачах за гру.
Як повідомлялося, "Детройт" підписав конкурента на місце Михайлюка в команді.