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Звездный игрок НБА о Михайлюке: его ожидает светлое будущее в НБА

Киев • УНН

 • 10458 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Лидер "Детройт Пистонс" форвард Блэйк Гриффин дал положительный прогноз на будущую карьеру в НБА украинского защитника "Пистонс" Святослава Михайлюка, информирует УНН со ссылкой на Detroit News.

Звездный игрок НБА о Михайлюке: его ожидает светлое будущее в НБА

"Михайлюк и Томас гораздо улучшили свою игру. Мне импонирует баскетбол, который показывает Михайлюк. Не знаю, получится ли у Святослава показать себя в нынешнем или следующем году, однако его ждет светлое будущее. Это же относится и к Кайри Томасу", - сообщил Гриффин.

Примечательно, что 30-летний Гриффин является шестикратным участником Матча всех звезд НБА, победителем слэм-данк контеста в НБА. В прошлом сезоне американец набирал в среднем 24,5 очков, 7,5 подбора при 5,4 передачах за игру.

Как сообщалось, "Детройт" подписал конкурента на место Михайлюка в команде.

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