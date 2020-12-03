Зіркові баскетболісти чинного чемпіона НБА домовились про продовження контрактів

35-річний форвард Джеймс домовився про дворічне максимальне продовження, сума контракту — 85 млн дол. Минулий контракт Джеймса був розрахований до літа 2021 року, із опцією гравця на ще один сезон. Новий контракт буде діяти до 2023 року.

Примітно, що в 2023 році на драфті НБА буде обраний Бронні Джеймс, старший син Леброна.

Крім того, Девіс заключить угоду на 5-ть років на суму в 190 млн дол. В угоді прописана опція розірвання перед останнім сезоном в 2024 році.

Додамо, Леброн привів “Лейкерс” у 2020 році до титулу, який став першим для клубу за 10 років. У минулому сезоні гравець набирав 25,3 очка, 10,2 передачі і 7,8 пд в середньому за матч. Девіс провів в “Лейкерс” один сезон. Він набирав 26,1 очка, 9,3 пд, 3,2 передачі, 1,5 перехоплення і 2,3 блок-шота в середньому за зустріч.