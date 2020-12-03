Звездные баскетболисты действующего чемпиона НБА договорились о продлении контрактов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Баскетболисты Леброн Джеймс и Энтони Дэвис договорились о подписании новых контрактов с БК “Лос-Анджелес Лейкерс”, передает УНН со ссылкой на “ESPN”.
35-летний форвард Джеймс договорился о двухлетнем максимальном продлении, сумма контракта — 85 млн долл. Прошлый контракт Джеймса был рассчитан до лета 2021 года, с опцией игрока на еще один сезон. Новый контракт будет действовать до 2023 года.
Примечательно, что в 2023 году на драфте НБА будет избран Бронни Джеймс, старший сын Леброна.
Кроме того, Дэвис заключит соглашение на пять лет на сумму в 190 млн долл. В соглашении прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.
Добавим, Леброн привел “Лейкерс” в 2020 году к титулу, который стал первым для клуба за 10 лет. В прошлом сезоне игрок набирал 25,3 очка, 10,2 передачи и 7,8 пд в среднем за матч. Дэвис провел в “Лейкерс” один сезон. Он набирал 26,1 очка, 9,3 пд, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за встречу.