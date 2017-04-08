"Зірка" здобула мінімальний виграш у "Ворскли"

У перші 45 хвилин у господарів виникало більше напівмоментів, які не увінчалися взяттям воріт. Після перерви полтавчани почали створювати загрозу на підступах голкіпера Паста. Найбільш небезпечним виявився дальній удар Сергія Кравченка з яким із труднощами впорався Паст.

Долю баталії вирішила помилка при виході з воріт кіпера “Ворскли” Богдана Сарнавського — м’яч у порожні ворота добив Есеола. На 82 хвилині Ребенок з-над дальньої дистанції виконав удар, котрий прилетів у поперечину. Більше полтавці не змогли створити нагод аби забити гол — 1:0.

“Програвати завжди неприємно. Готувалися до гри з суперником на цьому полі. Воно залишає бажати кращого. Намагалися грати з перших хвилин активно, але через травму залишив поле Чеснаков. Потрібно було забивати, не знайшлося такого гравця. Гра йшла до першого забитого”, — прокоментував поразку наставник гостей Василь Сачко.

Також В.Сачко заявив щодо питання мотивації для клубів з Групи вильоту: “до кінця чемпіонату нам потрібно відкатати склад, подивитися на кого можна покластися. Через ігри готуватися до наступного сезону. Великий мінус — питання мотивації в іграх у другій „шістці“. Потрібно вносити корективи, щоб був інтерес”.

Додамо, що команди виступили в наступних складах:

“Зірка”: Паст, Екіса, Полегенько, Перейра, Лупашко, Білоног (Есеола 65), Сітало, Фатєєв, Загальский (Акименко 59), Збунь, Чичиков (Щедрий 77)

“Ворскла”: Сарнавський, Чеснаков (Даллку 5), Чижов, Пердута, Сапай, Мякушко, Кравченко, Ткачук (Саків 76), Ребенок, Хльобас (Загорулько 67), Одарюк.