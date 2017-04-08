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"Звезда" получила минимальный выигрыш у "Ворсклы"

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Второй поединок соревновательного дня 24 тура Лиги Пари-Матч завершился победой “Звезды” на одноименном стадионе в Кропивницкому над гостями из Полтавы — “Ворсклой”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.

В первые 45 минут у хозяев возникало больше полумоментов, которые не увенчались взятием ворот. После перерыва полтавчане начали создавать угрозу на подступах голкипера Паста. Наиболее опасным оказался дальний удар Сергея Кравченко с которым с трудом справился Паст.

Судьбу баталии решила ошибка при выходе из ворот голкипера “Ворсклы” Богдана Сарнавского — мяч в пустые ворота добил Эсеола. На 82 минуте Ребенок из-за дальней дистанции выполнил удар, который прилетел в перекладину. Более полтавчане не смогли создать возможностей, чтобы забить гол — 1: 0.

“Проигрывать всегда неприятно. Готовились к игре с соперником на этом поле. Оно оставляет желать лучшего. Пытались играть с первых минут активно, но из-за травмы покинул поле Чеснаков. Нужно было забивать, не нашлось такого игрока. Игра шла до первого забитого”, — прокомментировал поражение наставник гостей Василий Сачко.

Также В.Сачко заявил по вопросу мотивации для клубов из группы вылета: “до конца чемпионата нам нужно откатать состав, посмотреть на кого можно положиться. Через игры готовиться к следующему сезону. Большой минус — вопрос мотивации в играх во второй „шестерке“. Нужно вносить коррективы, чтобы был интерес ”.

Добавим, что команды выступили в следующих составах:
“Звезда”: Паст, Экиса, Полегенько, Перейра, Лупашко, Билоног (Эсеола 65), Ситало, Фатеев, Загальский (Акименко 59), Збунь, Чичиков (Щедрый 77)

“Ворскла”: Сарнавский, Чеснаков (Даллку 5), Чижов, Пердута, Сапай, Мякушко, Кравченко, Ткачук (Сак 76), Ребенок, Хльобас (Загорулько 67), Одарюк.

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