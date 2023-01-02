Зірка Marvel у "критичному, але стабільному" стані після нещасного випадку під час прибирання снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Зірка Marvel Джеремі Реннер перебуває у "критичному, але стабільному" стані у лікарні після "нещасного випадку, пов'язаного з погодою", повідомляє УНН з посиланням на Variety.
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"Ми можемо підтвердити, що Джеремі перебуває в критичному, але стабільному стані з травмами, отриманими внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з погодними умовами, під час прибирання снігу раніше сьогодні, - підтвердив представник Реннера Variety. - Його сім'я з ним, і він отримує відмінний догляд".
Деталі
За даними ЗМІ, було проведено аеромедичну евакуацію 51-річного актора до лікарні в неділю після інциденту.
Згідно з даними місцевого сайту новин Reno Gazette Journal, у Реннера є будинок недалеко від озера Тахо.
Минулого місяця Реннер опублікував відео, на якому він дрейфує снігом у повнопривідному автомобілі, з підписом: "Ранок понеділка. Підготовка до зими не може бути веселішою! #Reno #Tahoe".
За даними ЗМІ, у цьому районі на півночі Невади випав сильний снігопад через шторм напередодні Нового року.
Шторм призвів до відключення електрики у тисячах будинків та перекриття сотень доріг у північній Каліфорнії та деяких частинах сусідньої Невади.
Доповнення
Реннер знявся у кількох проектах Marvel у ролі Клінта Бартона/Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Окрім того, що Реннер є "Месником", він також знявся в багатьох відомих та успішних фільмах, у тому числі у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії "Оскар", у тому числі за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Кращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі".