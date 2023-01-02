Звезда Marvel в "критическом, но стабильном" состоянии после несчастного случая во время уборки снега
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Звезда Marvel Джереми Реннер находится в "критическом, но стабильном" состоянии в больнице после "несчастного случая, связанного с погодой", сообщает УНН со ссылкой на Variety.
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"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега раньше сегодня, - подтвердил представитель Реннера Variety. - Его семья с ним, и он получает отличный уход".
Детали
По данным СМИ, была проведена аэромедицинская эвакуация 51-летнего актера в больницу в воскресенье после инцидента.
Согласно данным местного сайта новостей Reno Gazette Journal, у Реннера есть дом недалеко от озера Тахо.
В прошлом месяце Реннер опубликовал видео, на котором он дрейфует снегом в полноприводном автомобиле, с подписью: "Утро понедельника. Подготовка к зиме не может быть веселее! #Reno #Tahoe".
По данным СМИ, в этом районе на севере Невады выпал сильный снегопад из-за шторма накануне Нового года.
Шторм привел к отключению электричества в тысячах домов и перекрытию сотен дорог в северной Калифорнии и некоторых частях соседней Невады.
Дополнение
Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона/Соколиного глаза, начиная с фильма "Тор" 2011 года. Кроме того, что Реннер является "Мстителем", он также снялся во многих известных и успешных фильмах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя". Он также был номинирован на две премии "Оскар", в том числе за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури".