Зінченко у складі “Манчестер Сіті” прибув у Харків на гру з “Шахтарем”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Тріумфатор чемпіонату Англії “Манчестер Сіті” прилетів до України на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти “Шахтаря”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “міщан”. 

Англійська команда прибула до Харкова у складі 21 футболіста. У списку виявився представник збірної України Олександр Зінченко.

До вашої уваги повний ростер команди Хосепа Гвардіоли:

Воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Скотт Карсон

Захисники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Анхеліньо, Ніколас Отаменді, Жоао Канселу, Бенджамін Менді, Ерік Гарсія

Півзахисники: Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брейн, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез

Нападники: Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро.

Додамо, матч “Шахтар” — “Манчестер Сіті” стартуватиме сьогодні на ОСК “Металіст” о 22:00.

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