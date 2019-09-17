Зінченко у складі “Манчестер Сіті” прибув у Харків на гру з “Шахтарем”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Тріумфатор чемпіонату Англії “Манчестер Сіті” прилетів до України на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти “Шахтаря”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “міщан”.
Англійська команда прибула до Харкова у складі 21 футболіста. У списку виявився представник збірної України Олександр Зінченко.
До вашої уваги повний ростер команди Хосепа Гвардіоли:
Воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Скотт Карсон
Захисники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Анхеліньо, Ніколас Отаменді, Жоао Канселу, Бенджамін Менді, Ерік Гарсія
Півзахисники: Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брейн, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез
Нападники: Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро.
Додамо, матч “Шахтар” — “Манчестер Сіті” стартуватиме сьогодні на ОСК “Металіст” о 22:00.