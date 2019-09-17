Зинченко в составе "Манчестер Сити" прибыл в Харьков на игру с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Триумфатор чемпионата Англии "Манчестер Сити" прилетел в Украину на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Английская команда прибыла в Харьков в составе 21 футболиста. В списке оказался представитель сборной Украины Александр Зинченко.
Вашему вниманию полный ростер команды Хосепа Гвардиолы:
Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон
Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Анхелиньо, Николас Отаменди, Жоао Канселу, Бенджамин Мэнди, Эрик Гарсия
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брейн, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез
Нападающие: Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.
Добавим, матч “Шахтер” — “Манчестер Сити” стартует сегодня на ОСК “Металлист” в 22:00.