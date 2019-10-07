Зінченко не врятував "Манчестер Сіті" від поразки в грі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У 8-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на власному стадіоні приймав "Вулверхемптон", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Українець з’явився на полі одразу по перерві й відіграв до фінального свистка поєдинку, що закінчився сенсаційною поразкою господарів із рахунком 0:2. Дублем на 80 і 90 + 4 хвилинах відзначився Траоре.
Наразі, маючи в активі 16 очок, “Манчестер Сіті” посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “Містян” дев’ять матчів.