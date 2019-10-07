Зинченко не спас "Манчестер Сити" от поражения в игре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В 8-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на собственном стадионе принимал "Вулверхэмптон", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Украинец появился на поле сразу после перерыва и отыграл до финального свистка поединка закончился сенсационной поражением хозяев со счетом 0:2. Дублем на 80 и 90 + 4 минутах отличился Траоре.
Сейчас, имея в активе 16 очков, “Манчестер Сити” занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “Горожан” девять матчей.