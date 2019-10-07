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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зинченко не спас "Манчестер Сити" от поражения в игре АПЛ

Киев • УНН

 • 13480 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В 8-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на собственном стадионе принимал "Вулверхэмптон", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Зинченко не спас "Манчестер Сити" от поражения в игре АПЛ

Украинец появился на поле сразу после перерыва и отыграл до финального свистка поединка закончился сенсационной поражением хозяев со счетом 0:2. Дублем на 80 и 90 + 4 минутах отличился Траоре.

Сейчас, имея в активе 16 очков, “Манчестер Сити” занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “Горожан” девять матчей.

Украинские Национальные Новости

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