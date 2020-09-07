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Зінченко: Іспанія грає зовсім на іншому рівні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував та оцінив виступ "жовто-блакитних" у нищівній поразці від Іспанії, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Зінченко: Іспанія грає зовсім на іншому рівні

Гравець вважає, що команді необхідно рости, а також про високий рівень збірної Іспанії.

“Що говорити. Все було видно. Нам є куди рости. Так, можна говорити про фізичний стан, але перш за все хотів би сказати те, що Іспанія грає зовсім на іншому рівні, і нам потрібно прагнути до такого футболу. Ми теж хочемо домінувати, теж хочемо грати першим номером. Тому нас чекає багато роботи. Добре, що це сталося зараз, а не на чемпіонаті Європи. Проаналізуємо цей матч, після чого будемо працювати над кондиціями і покращувати свою гру”, — підкреслив гравець.

Нагадаємо, що опинившись в ролі наздоганяючих в самому дебюті, українці не змогли перебудуватися і зазнали в Мадриді розгромної поразки 0:4.

Українські Національні Новини

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