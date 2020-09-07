Зинченко: Испания играет совсем на другом уровне

Игрок считает, что команде необходимо расти, а также о высоком уровне сборной Испании.

"Что говорить. Все было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать, что Испания играет совсем на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нас ждет много работы. Хорошо, что это произошло сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру", - подчеркнул игрок.

Напомним, что оказавшись в роли догоняющих в самом дебюте, украинцы не смогли перестроиться и понесли в Мадриде разгромное поражение 0:4 .