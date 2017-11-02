Зінченко і Коваленко отримали виклик на матчі відбору молодіжного ЧЄ-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко визначився зі складом на матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 проти однолітків з Англії та Шотландії. Про це інформує сайт ФФУ, передає УНН.
Головний тренер "молодіжки" Олександр Головко викликав 24 футболісти. Захисник "Ворскли" Микола Матвієнко приєднається до команди U-21 на наступний день після товариської гри національної збірної зі Словаччиною (10 листопада).
Склад команди:
Воротарі: Дмитро Безрук ("Чорноморець", Одеса), Данило Каневцев ("Металіст-1925", Харків), Андрій Лунін ("Зоря", Луганськ);
Захисники: Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко, (обидва – "Сталь", Кам’янське), Павло Лук’янчук ("Олімпік", Донецьк), Олександр Маткобожик ("Зірка", Кропивницький), Микола Матвієнко ("Ворскла", Полтава), Іван Зотько ("Валенсія", Іспанія), Олександр Осман ("Карпати", Львів);
Півзахисники: Валерій Лучкевич ("Стандарт", Бельгія), Юрій Вакулко ("Дніпро", Дніпро), Максим Третьяков ("Чорноморець", Одеса), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Мар’ян Мисик ("Сталь", Кам’янське), Олександр Піхальонок, Віктор Коваленко (обидва – "Шахтар", Донецьк), Володимир Шепелєв ("Динамо", Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія);
Нападники: Станіслав Біленький ("Олімпік", Донецьк), Олексій Гуцуляк, Мар’ян Швед (обидва – "Карпати", Львів), Андрій Борячук ("Маріуполь", Маріуполь), Артем Бєсєдін ("Динамо", Київ).
Варто відзначити, що 6 листопада молодіжна збірна України збереться в Ірпені, де розпочне тренувальний збір для підготовки до матчів кваліфікаційного турніру Євро-2019. 10 листопада "синьо-жовті" вдома прийматимуть збірну Англії U-21. 14-го листопада підопічні Олександра Головка зіграють на виїзді з шотландцями.
Додамо також, після трьох зіграних поєдинків у активі українців 5 очок, у Англії після чотирьох зустрічей – 10 пунктів. Молодіжна збірна Шотландії має в активі три гри та 6 балів.
Нагадаємо, Шевченко не викликав Зінченка на товариський спаринг зі Словаччиною.