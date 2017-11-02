Зинченко и Коваленко получили вызов на матчи отбора молодежного ЧЕ-2019

Главный тренер "молодежки" Александр Головко вызвал 24 футболиста. Защитник "Ворсклы" Николай Матвиенко присоединится к команде U-21 на следующий день после товарищеской игры национальной сборной со Словакией (10 ноября).

Состав команды:

Вратари: Дмитрий Безрук ("Черноморец", Одесса), Даниил Каневцев ("Металлист-1925", Харьков), Андрей Лунин ("Заря", Луганск).

Защитники: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, (оба - "Сталь", Каменское), Павел Лукьянчук ("Олимпик", Донецк), Александр Маткобожик ("Звезда", Кропивницкий), Николай Матвиенко ("Ворскла", Полтава ), Иван Зотько ("Валенсия", Испания), Александр Осман ("Карпаты", Львов).

Полузащитники: Валерий Лучкевич ("Стандарт", Бельгия), Юрий Вакулко ("Днепр", Днепр), Максим Третьяков ("Черноморец", Одесса), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Марьян Мысык ("Сталь" , Каменское), Александр Пихальонок, Виктор Коваленко (оба - "Шахтер", Донецк), Владимир Шепелев ("Динамо", Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити")

Нападающие: Станислав Беленький ("Олимпик", Донецк), Алексей Гуцуляк, Марьян Швед (оба - "Карпаты", Львов), Андрей Борячук ("Мариуполь", Мариуполь), Артем Беседин ("Динамо", Киев).

Стоит отметить, что 6 ноября молодежная сборная Украины соберется в Ирпене, где начнет тренировочный сбор для подготовки к матчам квалификационного турнира Евро-2019. 10 ноября "сине-желтые" дома принимать сборную Англии U-21. 14-го ноября подопечные Александра Головко сыграют на выезде с шотландцами.

Добавим также, после трех сыгранных поединков в активе украинский 5 очков, в Англии после четырех встреч - 10 пунктов. Молодежная сборная Шотландии в активе три игры и 6 баллов.

Напомним, Шевченко не вызвал Зинченко на товарищеский спарринг со Словакией.