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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 67953 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Зимові види спорту на повну: розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022

Зимові види спорту на повну: розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022

Київ • УНН

 • 23797 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Олімпійські ігри 2022, які стартували цього року в Пекіні в самому розпалі. Завтра спортсмени будуть змагатися з 10 дисциплін, про це інформує УНН.

6 лютого, неділя, розклад турнірів має такий вигляд:

Керлінг 

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія
03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

Фігурне катання

03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма
05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма

Сноуборд

04:24. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал
06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація

Гірськолижний спорт

05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

Лижні гонки

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км

Ковзанярський спорт

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

Хокей

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США

Фристайл
12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація
13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1
14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2
14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3

Стрибки з трампліну

13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал

Санний спорт

13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба
15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба

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